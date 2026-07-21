«Не буду отрицать, это очень больно». Тальяфико — о поражении в финале ЧМ-2026

Защитник сборной Аргентины Николас Тальяфико в социальной сети X опубликовал пост, посвящённый поражению его команды в финальном матче чемпионата мира — 2026 с национальной командой Испании (0:1). Встреча состоялась на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступил Славко Винчич из Словении.

«Не буду отрицать, это очень больно. Но выход в очередной финал и полная самоотдача на поле останутся в истории. Горжусь тем, что был частью этой команды, которая отдала все силы. Спасибо всем аргентинцам за поддержку на каждом этапе этого чемпионата мира. Вы поддерживали нас с первого до последнего дня. Вперёд, Аргентина, всегда!» — сказано в публикации Тальяфико.