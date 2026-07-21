15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Не буду отрицать, это очень больно». Тальяфико — о поражении в финале ЧМ-2026

«Не буду отрицать, это очень больно». Тальяфико — о поражении в финале ЧМ-2026
Комментарии

Защитник сборной Аргентины Николас Тальяфико в социальной сети X опубликовал пост, посвящённый поражению его команды в финальном матче чемпионата мира — 2026 с национальной командой Испании (0:1). Встреча состоялась на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступил Славко Винчич из Словении.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Не буду отрицать, это очень больно. Но выход в очередной финал и полная самоотдача на поле останутся в истории. Горжусь тем, что был частью этой команды, которая отдала все силы. Спасибо всем аргентинцам за поддержку на каждом этапе этого чемпионата мира. Вы поддерживали нас с первого до последнего дня. Вперёд, Аргентина, всегда!» — сказано в публикации Тальяфико.

Материалы по теме
Тысячи ликующих фанатов! Игроков сборной Аргентины ярко встретили на родине. Видео
Истории
Тысячи ликующих фанатов! Игроков сборной Аргентины ярко встретили на родине. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android