Тренер «Зенита» Оливейра высказался о большом количестве игроков в клубе

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался о большом количестве игроков в клубе.

— У «Зенита» в распоряжении сейчас более 30 игроков. Что с этим делать?

— Да, действительно много футболистов. Но есть игроки, которые на данный момент не попадают в состав и, скорее всего, они готовы получить больше игровой практики. Поэтому сейчас с руководством будем обсуждать, кто останется в клубе, а кто нет, — сказал Оливейра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

По итогам сезона-2025/2026 «Зенит» стал чемпионом России. Также клуб из Санкт-Петербурга выиграл Суперкубок страны, одержав победу над московским «Спартаком» (1:1, 4:2 пен.).