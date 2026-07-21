15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Зенита» Оливейра высказался о большом количестве игроков в клубе

Тренер «Зенита» Оливейра высказался о большом количестве игроков в клубе
Комментарии

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался о большом количестве игроков в клубе.

— У «Зенита» в распоряжении сейчас более 30 игроков. Что с этим делать?
— Да, действительно много футболистов. Но есть игроки, которые на данный момент не попадают в состав и, скорее всего, они готовы получить больше игровой практики. Поэтому сейчас с руководством будем обсуждать, кто останется в клубе, а кто нет, — сказал Оливейра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

По итогам сезона-2025/2026 «Зенит» стал чемпионом России. Также клуб из Санкт-Петербурга выиграл Суперкубок страны, одержав победу над московским «Спартаком» (1:1, 4:2 пен.).

Материалы по теме
Эксклюзив
«Мы были готовы лучше, чем «Спартак». Тренер «Зенита» Оливейра — о серии пенальти
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android