Холанд сделал публикацию в честь своего 26-летия

Нападающий сборной Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд на своей странице в социальной сети X сделал публикацию в честь своего 26-летия.
«26 лет. Отлично», — написал Холанд. При этом норвежский форвард выложил свою фотографию в шлеме викинга.
Фото: Из личного архива Эрлинга Холанда
В течение карьеры Холанд дважды становился чемпионом Англии, выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Кубок английской лиги и дважды Кубок Англии. По итогам сезона-2022/2023 Холанд завоевал «Золотую бутсу».
Холанд играет за «Манчестер Сити» с лета 2022 года. За этот период 26-летний футболист принял участие в 198 матчах во всех турнирах, в которых отметился 162 голами и 30 результативными передачами.
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