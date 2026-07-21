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Холанд сделал публикацию в честь своего 26-летия

Холанд сделал публикацию в честь своего 26-летия
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Нападающий сборной Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд на своей странице в социальной сети X сделал публикацию в честь своего 26-летия.

«26 лет. Отлично», — написал Холанд. При этом норвежский форвард выложил свою фотографию в шлеме викинга.

Фото: Из личного архива Эрлинга Холанда

В течение карьеры Холанд дважды становился чемпионом Англии, выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Кубок английской лиги и дважды Кубок Англии. По итогам сезона-2022/2023 Холанд завоевал «Золотую бутсу».

Холанд играет за «Манчестер Сити» с лета 2022 года. За этот период 26-летний футболист принял участие в 198 матчах во всех турнирах, в которых отметился 162 голами и 30 результативными передачами.

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