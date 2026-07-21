Президент КОНМЕБОЛ назвал преимущества увеличения участников ЧМ до 64 команд

Президент Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Алехандро Домингес назвал преимущества увеличения участников ЧМ до 64 команд и анонсировал работу по этому вопросу.

«Мы работаем над тем, чтобы в честь столетия чемпионата мира в 2030 году в нём приняли участие 64 команды.

Международный футбол процветает, когда он открывается миру. Расширение до 48 команд продемонстрировало, что большее число участников создаёт больше возможностей, стимулирует развитие спорта и превращает чемпионат мира в поистине глобальный праздник.

Столетие даёт нам историческую возможность мечтать о большем. Пусть чемпионат мира станет величайшим праздником в истории футбола», — написал Домингес на своей странице в социальной сети Х.

ЧМ-2030 впервые в истории примут сразу шесть стран. В честь 100-летия турнира матчи открытия пройдут в Аргентине, Уругвае и Парагвае, а основная часть турнира – в Испании, Португалии и Марокко.

В ЧМ-2026 приняли участие 48 сборных. Действующим чемпионом мира является национальная команда Испании.