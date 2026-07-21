Эллиот Андерсон: «Ноттингем Форест» всегда будет занимать особое место в моём сердце

Полузащитник сборной Англии Эллиот Андерсон, этим летом перешедший из «Ноттингем Форест» в «Манчестер Сити», в социальной сети X попрощался с болельщиками «лесников».

«Семья «Ноттингем Форест», прежде всего я хочу выразить безмерную благодарность за любовь и поддержку, которую вы оказывали мне в течение последних двух лет, особенно в конце этого сезона. Я влюбился в этот клуб с первого же дня.

Хочу поблагодарить весь персонал и игроков за тёплый приём и за то, что сделали моё время здесь таким приятным. Этот клуб дал мне возможность расти как футболисту и как личности. Возвращение клуба в международный футбол спустя 29 лет — это то, чего заслуживали все вы, болельщики, и помочь вам в этом было очень важно для меня. «Ноттингем Форест» всегда будет занимать особое место в моём сердце. Спасибо за все незабываемые воспоминания», — сказано в публикации Андерсона.

Андерсон — воспитанник «Ньюкасл Юнайтед», в «Ноттингем Форест» он перешёл в 2024 году за £ 15 млн. В минувшем сезоне хавбек провёл 38 матчей в АПЛ, забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи.