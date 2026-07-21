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Гави поделился редкими фото с чемпионского парада Испании, он собрал 2 млн болельщиков

Гави поделился редкими фото с чемпионского парада Испании, он собрал 2 млн болельщиков
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Полузащитник сборной Испании Гави на своей странице в соцсетях опубликовал фотографии с чемпионского парада, прошедшего накануне, 20 июля, в Мадриде. Сборная Испании отпраздновала на родине победу на чемпионате мира. Marca, со ссылкой на представителей руководства страны сообщает, что за парадом на улицах наблюдали около 2 млн человек.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

Фото: Соцсети игрока

Фото: Соцсети игрока

Фото: Соцсети игрока

Фото: Соцсети игрока

Масштабный парад автобуса с открытым верхом прошёл по самым знаковым местам Мадрида и завершился на улице Калье-де-Монтальбан, рядом с дворцом Сибелес, где и состоялось главное событие праздника — презентация футболистов и среди прочих сюрпризов многочисленные музыкальные выступления.

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