Гави поделился редкими фото с чемпионского парада Испании, он собрал 2 млн болельщиков

Полузащитник сборной Испании Гави на своей странице в соцсетях опубликовал фотографии с чемпионского парада, прошедшего накануне, 20 июля, в Мадриде. Сборная Испании отпраздновала на родине победу на чемпионате мира. Marca, со ссылкой на представителей руководства страны сообщает, что за парадом на улицах наблюдали около 2 млн человек.

Фото: Соцсети игрока

Фото: Соцсети игрока

Фото: Соцсети игрока

Фото: Соцсети игрока

Масштабный парад автобуса с открытым верхом прошёл по самым знаковым местам Мадрида и завершился на улице Калье-де-Монтальбан, рядом с дворцом Сибелес, где и состоялось главное событие праздника — презентация футболистов и среди прочих сюрпризов многочисленные музыкальные выступления.