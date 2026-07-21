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Батраков: уровень комфорта в электричках повысился, если надо будет доехать — не откажусь

Батраков: уровень комфорта в электричках повысился, если надо будет доехать — не откажусь
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Полузащитник сборной России и «Локомотива» Алексей Батраков рассказал, что не откажется от поездки на электричке в Орехово-Зуево, где он родился, в случае необходимости.

— Когда последний раз ездил на пригородной электричке в Орехово-Зуево?
— Специально, наверное, не поеду, потому что есть машина, построили платную дорогу. Последний раз ездили с вашими коллегами, доехали до Орехово-Зуево, записали интервью. Но отношусь спокойно, если надо будет доехать, не откажусь. Тем более сейчас повысился уровень комфорта в электричках.

— В пригородных электричках можно увидеть и драки с контроллерами, и людей, которые пристают к пассажирам. Какое у тебя главное впечатление?
— Вроде и приятно, что это было в моей жизни, но в тот момент не особо — «рабочие» электрички из Москвы. Там набивалось столько людей, что мы с мамой стояли зажатые в тамбуре. Тогда было не особо комфортно, но на середине пути все расходились, и мы могли спокойно посидеть, уроки сделать, полежать. Это всё равно приятный этап жизни, который хочется вспоминать, — рассказал Батраков корреспондентам «Чемпионата» Александру Ершову и Олегу Лысенко.

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