Батраков: уровень комфорта в электричках повысился, если надо будет доехать — не откажусь

Полузащитник сборной России и «Локомотива» Алексей Батраков рассказал, что не откажется от поездки на электричке в Орехово-Зуево, где он родился, в случае необходимости.

— Когда последний раз ездил на пригородной электричке в Орехово-Зуево?

— Специально, наверное, не поеду, потому что есть машина, построили платную дорогу. Последний раз ездили с вашими коллегами, доехали до Орехово-Зуево, записали интервью. Но отношусь спокойно, если надо будет доехать, не откажусь. Тем более сейчас повысился уровень комфорта в электричках.

— В пригородных электричках можно увидеть и драки с контроллерами, и людей, которые пристают к пассажирам. Какое у тебя главное впечатление?

— Вроде и приятно, что это было в моей жизни, но в тот момент не особо — «рабочие» электрички из Москвы. Там набивалось столько людей, что мы с мамой стояли зажатые в тамбуре. Тогда было не особо комфортно, но на середине пути все расходились, и мы могли спокойно посидеть, уроки сделать, полежать. Это всё равно приятный этап жизни, который хочется вспоминать, — рассказал Батраков корреспондентам «Чемпионата» Александру Ершову и Олегу Лысенко.

Алексей Батраков — о личном: