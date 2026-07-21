Тренер «Интер Майами» ответил на вопрос о возвращении Месси и Де Пауля после ЧМ-2026

Исполняющий обязанности главного тренера «Интер Майами» Гильермо Ойос ответил на вопрос о возвращении в команду футболистов Лионеля Месси и Родриго Де Пауля после игры за сборную Аргентины на чемпионате мира – 2026.

«Чемпионат мира закончился только что, им нужно отдохнуть, побыть с близкими… Они будут отдыхать столько, сколько им потребуется», – приводит слова и. о. тренера «Интер Майами» журналист Микаэла Кауфман на странице в социальной сети X.

Сборная Аргентины с Месси и Де Паулем дошла до финала чемпионата мира – 2026, где уступила Испании со счётом 0:1. Месси отыграл всё время встречи, Де Пауль был заменён на 70-й минуте.

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