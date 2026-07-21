«Аль-Хиляль» согласовал с «Вест Хэмом» покупку Саммервилла за € 80 млн — The Athletic

Саудовский «Аль-Хиляль» согласовал с «Вест Хэм Юнайтед» трансфер крайнего нападающего Крисенсио Саммервилла. Об этом сообщает The Athletic.

Стоимость сделки оценивается в € 80 млн, в ближайшее время футболист пройдёт медицинское обследование перед трансфером. Условия долгосрочного контракта игрока с его новой командой уже согласованы.

В минувшем сезоне Саммервилл принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.