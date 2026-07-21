«Грязь, просто мерзавец». Казанский — о Паредесе и драке в финале ЧМ-2026

Спортивный комментатор Денис Казанский высказался о поступке полузащитника сборной Аргентины Леандро Паредеса после завершения финала ЧМ-2026, в котором южноамериканцы уступили Испании (0:1). После финального свистка на поле случилась потасовка с участием Паредеса. Сначала аргентинец агрессивно схватил за шею защитника испанцев Эрика Гарсию, а затем атаковал полузащитника Гави, который пытался вступиться за товарища.

«Грязь, просто мерзавец. И то, что он сделал в конце, тоже его портрет. Ну как ты можешь? Я к тому, что ты ожидаешь такую игру на поле. Это нормально. Ты можешь рубиться, ноги ломать. В этом футбол, тем более футбол Аргентины. Но когда звучит финальный свисток… ты должен проявить уважение.

Вот в этом вся Аргентина. Это команда, которую любят и обожают, потому что эта команда на чемпионате мира показала, какие бывают чудеса. Команда может вернуться, проигрывая матч вчистую. Но когда видишь, что происходит после финального свистка, она отворачивает от себя», — сказал Казанский в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».