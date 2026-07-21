«Холанд дрожит!» Кукурелья исполнил песенку про себя после победы Испании на ЧМ-2026

Левый защитник сборной Испании Марк Кукурелья вместе с болельщиками исполнил песенку, посвящённую ему самому, после победы национальной команды на чемпионате мира – 2026.

Видео можно посмотреть на странице «Чемпионата» в соцсети VK.

«Куку-куку-релья – он ест паэлью. Куку-куку-релья – он пьёт «Эстреллу». Холанд дрожит, как приближается Кукурелья. Холанд дрожит, как приближается Кукурелья!» – спел Кукурелья и болельщики «Фурия Роха».

Кукурелья также исполнял эту песенку после победы сборной Испании на чемпионате Европы 2024 года.

«Фурия Роха» выиграла чемпионат мира 2026 года. Норвежская национальная команда дошла до стадии 1/4 финала, где уступила Англии – (1:1 (0:1 д. вр.)).

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