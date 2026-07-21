Роберт Левандовски посетил арену «Чикаго Буллз» и сфотографировался с игровой майкой клуба

Польский нападающий «Чикаго Файр» Роберт Левандовски посетил арену «Юнайтед-центр», где баскетбольный клуб «Чикаго Буллз» проводит домашние матчи. Также в рамках визита польский футболист сфотографировался с игровой формой «Буллз» с 9-м номером и своей фамилией на спине.

Фото: Пресс-служба «Чикаго Буллз»

«Добро пожаловать в Чикаго, Роберт Левандовски», — говорится в подписи к фотографии польского футболиста.

Левандовски играл за «Барселону» с лета 2022 года. В прошедшем сезоне форвард принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился 19 голами и четырьмя результативными передачами.

На данный момент «Чикаго Файр» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции МЛС.