Соболев ответил, зачем показал футболку болельщикам «Спартака» после гола в их ворота

Нападающий «Зенита» Александр Соболев объяснил, почему показал футболку болельщикам «Спартака» после того, как забил гол в ворота красно-белых на 90+8-й минуте матча OLIMPBET Суперкубка России – 1:1 (4:2 пен.). После этого эпизода между футболистами двух команд началась стычка.

— Вернусь к матчу — зачем вы показывали футболку болельщикам «Спартака»? Это по примеру Роналду и Месси? Могло прилететь бутылкой, и прилететь прилично.

— Всё просто на самом деле — 95-я минута, эмоции зашкаливают, я забил гол. Болельщики… Я их прекрасно понимаю, они всю игру кричали про меня гадости. Но в моменте, когда ты забиваешь гол и сравниваешь счёт на 95-й минуте, эмоции зашкаливают, решил сделать так. Если говорить сейчас, когда эмоции уже утихли, конечно, это неправильно. Понимаю, что это болельщики, не стоит реагировать.

— А в чём понимание болельщиков? Вам кричат оскорбления весь матч.

— Понятно, что кричат. Но всё элементарно — переход из «Спартака» в «Зенит» или наоборот — воспринимается болезненно. Тем более, пусть все сейчас и будут говорить по-другому, в «Спартаке» меня любили, я постоянно играл, забивал голы и ушёл, так сказать, не совсем красиво. Но по-другому и не могло произойти. Но понимаю и болельщиков «Спартака», и болельщиков «Зенита», — приводит слова Соболева «РБ Спорт».

Соболев перешёл в «Зенит» из «Спартака» летом 2024 года.

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