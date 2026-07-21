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Соболев ответил, зачем показал футболку болельщикам «Спартака» после гола в их ворота

Соболев ответил, зачем показал футболку болельщикам «Спартака» после гола в их ворота
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Нападающий «Зенита» Александр Соболев объяснил, почему показал футболку болельщикам «Спартака» после того, как забил гол в ворота красно-белых на 90+8-й минуте матча OLIMPBET Суперкубка России – 1:1 (4:2 пен.). После этого эпизода между футболистами двух команд началась стычка.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'     1:1 Соболев – 90+8'    

— Вернусь к матчу — зачем вы показывали футболку болельщикам «Спартака»? Это по примеру Роналду и Месси? Могло прилететь бутылкой, и прилететь прилично.
— Всё просто на самом деле — 95-я минута, эмоции зашкаливают, я забил гол. Болельщики… Я их прекрасно понимаю, они всю игру кричали про меня гадости. Но в моменте, когда ты забиваешь гол и сравниваешь счёт на 95-й минуте, эмоции зашкаливают, решил сделать так. Если говорить сейчас, когда эмоции уже утихли, конечно, это неправильно. Понимаю, что это болельщики, не стоит реагировать.

— А в чём понимание болельщиков? Вам кричат оскорбления весь матч.
— Понятно, что кричат. Но всё элементарно — переход из «Спартака» в «Зенит» или наоборот — воспринимается болезненно. Тем более, пусть все сейчас и будут говорить по-другому, в «Спартаке» меня любили, я постоянно играл, забивал голы и ушёл, так сказать, не совсем красиво. Но по-другому и не могло произойти. Но понимаю и болельщиков «Спартака», и болельщиков «Зенита», — приводит слова Соболева «РБ Спорт».

Соболев перешёл в «Зенит» из «Спартака» летом 2024 года.

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