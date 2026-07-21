Генич прокомментировал информацию об отказе Альвареса возвращаться в «Атлетико» после ЧМ

Российский комментатор Константин Генич прокомментировал информацию об отказе нападающего сборной Аргентины Хулиана Альвареса возвращаться в свой клуб «Атлетико» после завершения чемпионата мира 2026 года. Ранее СМИ сообщали, что футболист может отказаться возвращаться в расположение «Атлетико», пока клуб не согласится продать его.

«На мой взгляд, это бесполезно. «Атлетико» такая команда, с которой бессмысленно воевать и бессмысленно ставить какие-то ультиматумы. Тут, мне кажется, Альварес сейчас на эмоциях делает хуже себе. Такой «рваный» чемпионат мира у Альвареса получился, потому что ещё на берегу с «Атлетико» не договорился», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В прошедшем сезоне Альварес провёл за мадридский клуб 49 матчей во всех турнирах, в которых забил 20 мячей и отметился девятью результативными передачами. На ЧМ-2026 форвард сыграл в восьми матчах за сборную Аргентины, на его счету один гол.