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Николас Отаменди завершил карьеру в сборной Аргентины

Николас Отаменди завершил карьеру в сборной Аргентины
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Защитник сборной Аргентины Николас Отаменди в соцсетях объявил о завершении карьеры в национальной команде. Ранее аргентинцы со счётом 0:1 уступили национальной команде Испании в финале чемпионата мира — 2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Если и есть что-то, что я сохраню навсегда, так это гордость за то, что я прошёл этот путь вместе с необыкновенной командой, которая никогда не переставала верить, боролась до последней секунды и защищала эти цвета всем сердцем», — сказано в сообщении Отаменди.

Николас Отаменди играл за сборную Аргентины с 2009 года. Вместе с национальной команда он стал чемпионом мира, дважды взял Кубок Америки и выиграл Финалиссиму.

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