Николас Отаменди завершил карьеру в сборной Аргентины

Защитник сборной Аргентины Николас Отаменди в соцсетях объявил о завершении карьеры в национальной команде. Ранее аргентинцы со счётом 0:1 уступили национальной команде Испании в финале чемпионата мира — 2026.

«Если и есть что-то, что я сохраню навсегда, так это гордость за то, что я прошёл этот путь вместе с необыкновенной командой, которая никогда не переставала верить, боролась до последней секунды и защищала эти цвета всем сердцем», — сказано в сообщении Отаменди.

Николас Отаменди играл за сборную Аргентины с 2009 года. Вместе с национальной команда он стал чемпионом мира, дважды взял Кубок Америки и выиграл Финалиссиму.