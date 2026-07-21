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Тедеев: не видел Соболева сильным в матче со «Спартаком», но его пенальти стал ключевым

Тедеев: не видел Соболева сильным в матче со «Спартаком», но его пенальти стал ключевым
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Российский тренер Заур Тедеев поделился впечатлениями от матча OLIMPBET Суперкубка России между «Зенитом» и «Спартаком» — 1:1 (4:2 пен.).

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'     1:1 Соболев – 90+8'    

«На протяжении большей части времени матча «Спартак» был лучше «Зенита». Это признали сами футболисты и тренер «Зенита». Однако так сложилось. Наверное, какой-то чемпионский дух и определённые способности отдельно взятых футболистов предрешили исход матча. Я не видел Соболева сильным игроком в этом матче, но тот момент, который он реализовал, и назначенный пенальти в ворота «Спартака» оказался ключевым. Считаю, что в этой ситуации пенальти был абсолютно точно. Защитник слишком высоко поднял руки. В таких единоборствах нужно играть осторожнее. Если говорить в целом, довольно интересная игра отдельными эпизодами. Был контраст между играми чемпионата мира и здесь. Но надо признать, что матч был хорошим: много единоборств, хорошая интенсивность. Мне понравилась игра», — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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