Тедеев: не видел Соболева сильным в матче со «Спартаком», но его пенальти стал ключевым

Российский тренер Заур Тедеев поделился впечатлениями от матча OLIMPBET Суперкубка России между «Зенитом» и «Спартаком» — 1:1 (4:2 пен.).

«На протяжении большей части времени матча «Спартак» был лучше «Зенита». Это признали сами футболисты и тренер «Зенита». Однако так сложилось. Наверное, какой-то чемпионский дух и определённые способности отдельно взятых футболистов предрешили исход матча. Я не видел Соболева сильным игроком в этом матче, но тот момент, который он реализовал, и назначенный пенальти в ворота «Спартака» оказался ключевым. Считаю, что в этой ситуации пенальти был абсолютно точно. Защитник слишком высоко поднял руки. В таких единоборствах нужно играть осторожнее. Если говорить в целом, довольно интересная игра отдельными эпизодами. Был контраст между играми чемпионата мира и здесь. Но надо признать, что матч был хорошим: много единоборств, хорошая интенсивность. Мне понравилась игра», — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.