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«Давайте не будем смешивать футбол и фестиваль». Маттеус — о шоу в перерыве финала ЧМ-2026

«Давайте не будем смешивать футбол и фестиваль». Маттеус — о шоу в перерыве финала ЧМ-2026
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Экс‑футболист сборной Германии Лотар Маттеус раскритиковал концертную программу в перерыве финала чемпионата мира — 2026, в котором Испания обыграла Аргентину (1:0). Перерыв между таймами длился 27 минут 24 секунды.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Мне выступление в перерыве показалось скучным. Я не против развлечений или концертов, но, пожалуйста, давайте не будем смешивать футбол и фестиваль. Футбольные болельщики хотят увидеть матч, они хотят свой 15-минутный перерыв. Им не нужны паузы на «водопой», концерты или певцы. Футболисты теряют концентрацию. Напряжение спадает.

Что касается пауз на «водопой» – игроки не знают, что делать в эти три минуты. Тренер, конечно, может дать дополнительные указания, но это также нарушает ритм игры. А что делать игрокам? Футболисты хотят вернуться на поле и продолжить игру, получить от этого удовольствие. А их практически запирают в раздевалке. Как футбольный болельщик я не хочу, чтобы такое происходило слишком часто», — приводит слова Маттеуса Bild.

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