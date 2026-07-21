«Давайте не будем смешивать футбол и фестиваль». Маттеус — о шоу в перерыве финала ЧМ-2026

Экс‑футболист сборной Германии Лотар Маттеус раскритиковал концертную программу в перерыве финала чемпионата мира — 2026, в котором Испания обыграла Аргентину (1:0). Перерыв между таймами длился 27 минут 24 секунды.

«Мне выступление в перерыве показалось скучным. Я не против развлечений или концертов, но, пожалуйста, давайте не будем смешивать футбол и фестиваль. Футбольные болельщики хотят увидеть матч, они хотят свой 15-минутный перерыв. Им не нужны паузы на «водопой», концерты или певцы. Футболисты теряют концентрацию. Напряжение спадает.

Что касается пауз на «водопой» – игроки не знают, что делать в эти три минуты. Тренер, конечно, может дать дополнительные указания, но это также нарушает ритм игры. А что делать игрокам? Футболисты хотят вернуться на поле и продолжить игру, получить от этого удовольствие. А их практически запирают в раздевалке. Как футбольный болельщик я не хочу, чтобы такое происходило слишком часто», — приводит слова Маттеуса Bild.