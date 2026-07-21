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«Я не оцениваю игрока по возрасту». Новый тренер Португалии — о Криштиану Роналду

«Я не оцениваю игрока по возрасту». Новый тренер Португалии — о Криштиану Роналду
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Новый главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш высказался о нападающем и капитане национальной команды Криштиану Роналду, а также изменениях в составе национальной команды.

«Когда придёт время принимать решение, я поговорю лично с Криштиану и со всеми остальными игроками. Криштиану — символ Португалии, и его имя навсегда войдёт в историю. Мне очень понравилось работать с ним в «Аль-Насре». Я не оцениваю игрока по возрасту, это относится и к Криштиану.

Некоторые могут подумать, что новый тренер придёт и внесёт много изменений в состав. Но этого не произойдёт. Я не наивен. Более того, у меня нет достаточно времени, чтобы вызывать многих игроков, которые не были включены в этот состав. Выбор невелик», — приводит слова Жезуша Footmercato.

На чемпионате мира по футболу 2026 года 41-летний Роналду забил три гола, а сборная Португалии не смогла преодолеть стадию 1/8 финала, уступив Испании (0:1).

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