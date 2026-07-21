Паредеса, участвовавшего в потасовке в финале ЧМ, тепло встретили на базе родного клуба

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес после завершения чемпионата мира прилетел на базу «Боки Хуниорс», где был тепло встречен.

32-летний Паредес является воспитанником аргентинского клуба, он провёл в структуре «Боки Хуниорс» 13 лет до переезда в Европу. С 2025 года Паредес вновь играет за родную команду.

В финале чемпионата мира Аргентина уступила Испании со счётом 0:1. После финального свистка на поле случилась потасовка с участием Паредеса. Сначала аргентинец агрессивно схватил за шею защитника испанцев Эрика Гарсию, а затем атаковал полузащитника Гави, который пытался вступиться за товарища.