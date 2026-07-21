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Мбаппе отреагировал на своё появление на обложке EA Sports FC 27

Мбаппе отреагировал на своё появление на обложке EA Sports FC 27
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал появление на обложке футбольного симулятора EA Sports FC 27. Полноценный анонс игры состоится 23 июля в 19:00 мск.

«Я вернулся», — написал Мбаппе на странице в социальной сети X.

Фото: EA SPORTS FC

Французский нападающий появится на обложке футбольного симулятора впервые с FIFA 23.

В минувшем сезоне Мбаппе принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 42 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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