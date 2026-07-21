Мбаппе отреагировал на своё появление на обложке EA Sports FC 27

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал появление на обложке футбольного симулятора EA Sports FC 27. Полноценный анонс игры состоится 23 июля в 19:00 мск.

«Я вернулся», — написал Мбаппе на странице в социальной сети X.

Фото: EA SPORTS FC

Французский нападающий появится на обложке футбольного симулятора впервые с FIFA 23.

В минувшем сезоне Мбаппе принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 42 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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