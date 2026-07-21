«Не пора ли отойти в сторону?» Эмилиано Мартинес — о поражении Аргентины в финале ЧМ-2026

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес обратился к болельщикам после поражения команды в финале чемпионата мира 2026 года с Испанией – 0:1.

«Я мечтал, что мы снова выиграем, мечтал, что принесём победу Аргентине и снова войдём в историю. Эту боль трудно объяснить. Есть много вещей, над которыми нужно подумать: как двигаться дальше и не пора ли отойти в сторону?

Мне очень жаль. Я действительно изо всех сил старался помочь своей стране и своим товарищам по команде», – написал 33-летний голкипер в своём аккаунте в социальной сети.

Мартинес играет за «альбиселесте» с 2021 года. За этот период 33-летний вратарь принял участие в 67 матчах во всех турнирах, в 42 из которых отыграл «на ноль».

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