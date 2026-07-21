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Златан Ибрагимович одним словом отреагировал на пародию со стороны Тьерри Анри

Златан Ибрагимович одним словом отреагировал на пародию со стороны Тьерри Анри
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Бывший футболист сборной Швеции Златан Ибрагимович отреагировал на пародию своих действий со стороны экс-нападающего национальной командой Франции Тьерри Анри.

На своей странице в социальной сети Х Ибрагимович опубликовал видео с кривляниями Анри, подписав его: «Лучший».

Ибрагимович и Анри выступали в роли экспертов на канале Fox Sports во время чемпионата мира 2026 года. Мировое первенство проходило на территории трёх стран – США, Канады и Мексики. Чемпионом мира стала сборная Испании. В финале европейская команда переиграла Аргентину со счётом 1:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

Сборная Испании второй раз в своей истории стала чемпионом мира. Южноамериканская команда является трёхкратным чемпионом мира.

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