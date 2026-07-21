Диего Симеоне — приоритетный кандидат на пост тренера сборной Аргентины — Скира

Тренеры Марсело Гальярдо и Диего Симеоне являются кандидатами на пост наставника сборной Аргентины, если Лионель Скалони покинет свой пост. Об этом сообщил инсайдер Николо Скира в социальной сети Х.

Контракт Скалони с Ассоциацией футбола Аргентины (AFA) рассчитан до конца 2026 года, вышеназванные специалисты могут занять эту должность, если Скалони покинет национальную команду раньше окончания срока действия трудового договора. На данный момент Гальярдо находится без работы, а Диего Симеоне возглавляет «Атлетико» Мадрид. Отмечается, что приоритетным вариантом для AFA является именно Симеоне.

Вместе со сборной Аргентины Скалони стал чемпионом мира, дважды взял Кубок Америки и выиграл Финалиссиму.