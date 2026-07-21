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ЦСКА просит $ 7 млн за трансфер Лусиано Гонду, интересующего «Бока Хуниорс» — Boca Info

ЦСКА просит $ 7 млн за трансфер Лусиано Гонду, интересующего «Бока Хуниорс» — Boca Info
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Президент «Бока Хуниорс» Хуан Роман Рикельме позвонил по поводу нападающего московского ЦСКА Лусиано Гонду. Красно-синие просят $ 7 млн (€ 6,1 млн) за переход 25-летнего форварда. Об этом сообщает аккаунт Boca Info, специализирующийся на новостях по команде из Буэнос-Айреса, в социальной сети X.

Лусиано Гонду играет за ЦСКА с января 2026 года. За этот период аргентинский нападающий принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

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