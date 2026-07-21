Лука Модрич согласовал новый контракт с «Миланом» — Романо

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич согласовал новый контракт с «Миланом», сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х.

Футболист подпишет краткосрочное соглашение с итальянским клубом. Предыдущее трудовое соглашение 40-летнего полузащитника с «россонери» закончилось нынешним летом.

Ранее СМИ сообщали, что 40-летний футболист может завершить карьеру после чемпионата мира 2026 года.

Модрич перешёл в «Милан» летом 2025 года. За этот период он принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.