15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Консейсау — один из главных претендентов на пост тренера сборной Бельгии — Тавольери

Консейсау — один из главных претендентов на пост тренера сборной Бельгии — Тавольери
Комментарии

Португальский тренер Сержиу Консейсау может возглавить сборную Бельгии. Об сообщает журналист Саша Тавольери в социальной сети Х.

Представители португальского специалиста и Королевской бельгийской футбольной ассоциации (RBFA) уже провели предварительные переговоры, однако прямого диалога между сторонами ещё не было. Отмечается, что Консейсау — один из главных претендентов на пост главного тренера сборной Бельгии наряду с Марком ван Боммелом.

Ранее RBFA на своём официальном сайте сообщила, что не будет продлевать контракт с главным тренером национальной команды Руди Гарсией, действие которого истекает 31 июля 2026 года.

На чемпионате мира 2026 года сборная Бельгии дошла до 1/4 финала, где уступила Испании (1:2).

Материалы по теме
Руди Гарсия опубликовал прощальное обращение на посту тренера сборной Бельгии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android