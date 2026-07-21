Консейсау — один из главных претендентов на пост тренера сборной Бельгии — Тавольери

Португальский тренер Сержиу Консейсау может возглавить сборную Бельгии. Об сообщает журналист Саша Тавольери в социальной сети Х.

Представители португальского специалиста и Королевской бельгийской футбольной ассоциации (RBFA) уже провели предварительные переговоры, однако прямого диалога между сторонами ещё не было. Отмечается, что Консейсау — один из главных претендентов на пост главного тренера сборной Бельгии наряду с Марком ван Боммелом.

Ранее RBFA на своём официальном сайте сообщила, что не будет продлевать контракт с главным тренером национальной команды Руди Гарсией, действие которого истекает 31 июля 2026 года.

На чемпионате мира 2026 года сборная Бельгии дошла до 1/4 финала, где уступила Испании (1:2).