Молина, участвовавший в драке после финала ЧМ, опубликовал пост по завершении турнира

Защитник сборной Аргентины Науэль Молина опубликовал пост, посвящённый завершению чемпионата мира 2026 года. В финале турнира Аргентина уступила Испании со счётом 0:1.

«В этот непростой момент так сложно подобрать слова после того, как мы долго мечтали и боролись за то, чтобы привезти домой ещё один трофей для наших болельщиков. Так больно, что мы не достигли своей цели.

Для меня большая честь быть частью этой невероятной команды, которая никогда ни на что не жаловалась и всегда двигалась в одном направлении. Хотя на этот раз нам не представилась такая возможность, я не сомневаюсь, что это единство принесёт очень важные результаты в будущем.

Остаётся лишь поблагодарить мою семью, друзей и каждого аргентинца, который был с нами. Они всегда давали нам почувствовать, что мы не одиноки и что вся страна едина.

Спасибо, Аргентина», — написал Молина на своей странице в социальной сети.

После финального свистка на поле случилась потасовка. Науэль Молина ударил рукой в грудь пробегавшего мимо него капитана испанцев Родри. Между ними началась перепалка, к которой присоединились и другие футболисты, в том числе аргентинский полузащитник Леандро Паредес. Сначала аргентинец агрессивно схватил за шею защитника испанцев Эрика Гарсию, а затем атаковал полузащитника Гави, который пытался вступиться за товарища.

Кроме того, член тренерского штаба сборной Аргентины Роберто Айяла после финального свистка спорил с полузащитником испанцев Даниэлем Ольмо, а затем ударил его по лицу.