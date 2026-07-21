Джолеон Лескотт: Джуд Беллингем — олицетворение «галактикос»

Экс-защитник сборной Англии Джолеон Лескотт оценил вероятность перехода полузащитника «Реала» Джуда Беллингема в один из клубов английской Премьер-лиги в будущем.

«Возможно, Джуд этого и захочет. Но думаю ли я, что того же захочет и «Реал»? Нет.

Пожалуй, все знают, каким игроком является Беллингем, каковы его человеческие качества и статус в мире футбола. Мы говорим о «галактикос» и о людях такого рода. Не просто о каком-то футболисте, а я считаю Джуда исключительным игроком, а именно об игроке определённого статуса. Джуд Беллингем — олицетворение «галактикос».

Просто не могу себе представить, чтобы «Реал» сказал Беллингему: «Ты нам больше не нужен, можешь уходить». Я просто не вижу этого. Клуб не позволит его контракту подойти к концу, потому что за него были заплачены большие деньги, даже если сейчас это кажется выгодной сделкой.

Таким образом, если клуб Премьер-лиги захочет купить Джуда, то речь пойдёт о сумме более £ 200 млн. Даже при этом едва ли «Реал» его продаст», — приводит слова Лескотта Tribal Football.