15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Какая сборная Испании сильнее: 2010-го или 2026 года?

Какая сборная Испании сильнее: 2010-го или 2026 года?
Комментарии

Сборная Испании выиграла чемпионат мира 2026 года. Это вторая в истории победа «Фурия Роха» на мировых первенствах. Впервые испанская национальная команда стала чемпионом мира в 2010 году.

«Чемпионат» предлагает своим читателям пройти опрос на тему: «Какая сборная Испании сильнее: 2010-го или 2026 года?»

Сборную Испании на чемпионате мира 2010 года тренировал Висенте дель Боске. В финале турнира «Фурия Роха» победила Нидерланды – 1:0. На мировом первенстве 2026 года испанскую национальную команду возглавлял Луис де ла Фуэнте. В решающем матче соревнования сборная Испании обыграла Аргентину – 1:0.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Испания-2026 vs Испания-2010
Испания-2026 vs Испания-2010

ИСПАНИЯ — чемпион МИРА! Месси без кубка | ЧемпМира#9:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android