Какая сборная Испании сильнее: 2010-го или 2026 года?

Сборная Испании выиграла чемпионат мира 2026 года. Это вторая в истории победа «Фурия Роха» на мировых первенствах. Впервые испанская национальная команда стала чемпионом мира в 2010 году.

«Чемпионат» предлагает своим читателям пройти опрос на тему: «Какая сборная Испании сильнее: 2010-го или 2026 года?»

Сборную Испании на чемпионате мира 2010 года тренировал Висенте дель Боске. В финале турнира «Фурия Роха» победила Нидерланды – 1:0. На мировом первенстве 2026 года испанскую национальную команду возглавлял Луис де ла Фуэнте. В решающем матче соревнования сборная Испании обыграла Аргентину – 1:0.

ИСПАНИЯ — чемпион МИРА! Месси без кубка | ЧемпМира#9: