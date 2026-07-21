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«Локомотив» представил два игровых комплекта формы на сезон-2026/2027

«Локомотив» представил два игровых комплекта формы на сезон-2026/2027
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«Локомотив» в телеграм-канале опубликовал фотографии двух игровых комплектов сезона-2026/2027.

Фото: Пресс-служба ФК «Локомотив»

Фото: Пресс-служба ФК «Локомотив»

Фото: Пресс-служба ФК «Локомотив»

Фото: Пресс-служба ФК «Локомотив»

«Главным визуальным символом формы стала историческая эмблема общества «Локомотив» — последний знак, объединявший спортсменов-железнодорожников из разных видов спорта. В год юбилеев клуба и общества он возвращается как символ общей истории и преемственности. В комплекте эмблема представлена в характерной версии с треугольной композицией, заключённой в строгий геометрический щит.

В основе дизайна — классическая для «Локомотива» красная основа с облачно-белой вертикальной полосой, переосмысленная через сложную архитектуру изделия. Центральная полоса сохраняет исторический код клуба, а глубокие зелёные и графитовые панели формируют более собранный и технологичный силуэт», — написано на официальном сайте «Локомотива».

Второй игровой комплект выполнен в белых цветах.

Фото: Пресс-служба ФК «Локомотив»

Фото: Пресс-служба ФК «Локомотив»

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