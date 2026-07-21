Мак Аллистер опубликовал пост о завершении ЧМ-2026, обратившись к болельщикам и хейтерам

Полузащитник сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер опубликовал пост, посвящённый завершению чемпионата мира 2026 года. В финале турнира Аргентина уступила Испании со счётом 0:1.

«Во-первых, хочется отметить, что после получения медалей за второе место на чемпионате мира аргентинцы на стадионе разразились бурными празднованиями. Семья, друзья и болельщики затмили собой любые другие торжества. Во-вторых, это приём, который нам оказали в Буэнос-Айресе. Дождливо и холодно, но любовь к нашей стране и к этой команде была настолько сильной, поэтому ничто не могло её затмить. Извините, что говорю это, но вы все совершенно сумасшедшие, и нам это нравится!

Давайте поплачем, потому что мы аргентинцы, и мы всегда хотим победить. Но после слёз давайте встанем, объединимся и двинемся вперёд, потому что это ещё не конец. И в эти дни моя мама напомнила мне популярную поговорку: «Игра, в которой будет реванш, не бойся её.

И, наконец, я выражаю свою безграничную благодарность нашим семьям, друзьям, тем, кто выполняет неоценимую работу для этой команды, и всем, кто поддерживает нас в течение всего года, в радости и в горе. Они — огромная часть того, кто мы есть.

Спасибо всем аргентинцам за каждое сообщение с любовью и поддержкой. Вы даже не представляете, насколько важны для нас на этом пути.

И спасибо также тем, кто из других стран присылает нам сообщения, высмеивая или радуясь нашей боли. Невольно они помогают нам с каждым днём всё больше и больше гордиться тем, что мы аргентинцы.

Спасибо, Аргентина!» — написал Мак Аллистер на своей странице в социальной сети Х.