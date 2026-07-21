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Автор победного гола в финале ЧМ-2026 Ферран Торрес обратился к болельщикам Испании

Автор победного гола в финале ЧМ-2026 Ферран Торрес обратился к болельщикам Испании
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Нападающий сборной Испании Ферран Торрес, забивший победный мяч в финале чемпионата мира 2026 года с Аргентиной (1:0), сделал публикацию на своей странице в социальной сети X.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Мы короли! Что за безумие!» — написал Торрес.

Торрес вышел на поле на 62-й минуте. Нападающий забил победный гол во встрече на 106-й минуте. Этот мяч стал единственным для форварда «Фурия Роха» на соревновании. Также Торрес отметился результативной передачей.

26-летний нападающий играет за испанскую национальную команду с 2020 года. За этот период он принял участие в 65 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 25 голами и девятью результативными передачами.

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