Лескотт высказался о возможных изменениях, которые Мареска привнесёт в «Манчестер Сити»

Экс-защитник сборной Англии Джолеон Лескотт ответил, следует ли новому главному тренеру «Манчестер Сити» Энцо Мареске пытаться копировать стиль игры, который команда ранее использовала при Хосепе Гвардиоле.

«Полагаю, Мареске следует немного подкорректировать состав, и я думаю, он это сделает. Опять же, эта корректировка может произойти за счёт кадровых изменений, либо изменения игровой позиции некоторых футболистов.

Но ведь сама система в команде не сломана, правда? «Манчестер Сити» был самой конкурентоспособной командой за последние, наверное, 10 или 15 лет. Вы бы действительно хотели, чтобы Мареска пришёл и внёс кардинальные изменения? Это не понравится всем, независимо от того, какое решение он примет, но, вероятно, гораздо больше футболистов, чем вы думаете, рады работать с ним из-за потенциальных изменений в игровой позиции и открывающихся возможностей.

Да, я в восторге. Думаю, Пеп и клуб создали культуру, в которой команда стремится к победе, независимо от того, кто является тренером. В клубе не посмотрят на ситуацию, сказав: «Это не Пеп». Они посмотрят на это и подумают: «Это шанс снова выиграть лигу и показать, насколько мы хороши как команда», — приводит слова Лескотта Tribal Football.