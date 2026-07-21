Игрок «Реала» Родриго обратился к Кукурелье после победы Испании на ЧМ-2026

Крайний нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс оставил комментарий под публикацией новоиспечённого защитника «сливочных» Марка Кукурельи в аккаунте в соцсети, на которой он празднует победу сборной Испании на чемпионате мира 2026 года.

«Поздравляю с титулом! Ждём тебя в лучшем клубе мира», — написал Родриго.

«Реал» объявил о переходе Кукурельи из «Челси» 15 июня. Стороны подписали контракт на шесть сезонов — до 2032 года. Ранее СМИ сообщали, что «Реал» заплатит за Кукурелью € 55 млн. Ещё € 5 млн «Челси» сможет получить в виде бонусов за достижения Марка в «Реале».

В минувшем сезоне Кукурелья принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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