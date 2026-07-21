Джолеон Лескотт ответил, за счёт чего «Арсенал» является фаворитом следующего сезона АПЛ

Экс-защитник сборной Англии Джолеон Лескотт ответил, какие изменения необходимы «Манчестер Сити» для конкуренции с «Арсеналом» в следующем сезоне, а также назвал факторы, позволяющие считать «канониров» фаворитами нового розыгрыша АПЛ.

«Я бы сказал, что «Манчестер Сити» нужно быть более стабильным, потому что, на мой взгляд, именно стабильность приносит титул. Это не значит, что им нужно улучшать многое, ведь «Манчестер Сити» был близок к победе в самом конце сезона.

Но да, «Арсенал», вероятно, будет фаворитом в следующем сезоне. Во-первых, потому что они чемпионы, а я всегда считал, что чемпионы должны считаться фаворитами. Но если рассматривать и другие факторы, то среди претендентов — «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Сити» и, возможно, «Манчестер Юнайтед». У каждого из этих клубов появился новый фактор, влияющий на них, будь то новый тренер или возвращение в Лигу чемпионов.

У «Арсенала» есть команда футболистов, которые привыкли быть вместе и играть на одном поле. У них есть тренер, который работает здесь уже, наверное, семь лет? Семь или восемь. Игроки «Арсенала» привыкли к своему распорядку.

Вероятно, один из самых важных факторов, который часто упускается из виду, — это график тренировок и методы работы тренеров. «Челси» и «Ливерпулю» в особенности потребуется время, чтобы привыкнуть к тренировочному процессу под руководством новых тренеров.

Очевидно, что «Манчестер Юнайтед» адаптировался к работе с Майклом Кэрриком, но теперь появился дополнительный элемент — необходимость выступать на другом уровне, возможно, даже выше, чем в Премьер-лиге. Есть факторы, к которым должны привыкнуть все остальные команды, а «Арсенал» — нет, и это делает «Арсенал» фаворитом», — приводит слова Лескотта Tribal Football.