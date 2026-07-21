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«Коджаэлиспор» и «Лацио» проявляют интерес к защитнику «Зенита» Дркушичу — Mozzart Sport

«Коджаэлиспор» и «Лацио» проявляют интерес к защитнику «Зенита» Дркушичу — Mozzart Sport
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Турецкий клуб «Коджаэлиспор» и итальянский «Лацио» проявляют интерес к защитнику «Зенита» Ванье Дркушичу, сообщает Mozzart Sport.

Представители турецкого клуба уже связались с «Зенитом», чтобы узнать об условиях трансфера. «Коджаэлиспор» намерен взять Дркушича в аренду и договориться о возможном выкупе в следующее летнее трансферное окно. Интерес к футболисту также проявляет римский «Лацио». Действующее трудовое соглашение игрока с «Зенитом» рассчитано до 30 июня 2029 года.

Дркушич перешёл в «Зенит» из «Сочи» летом 2024 года. За этот период защитник принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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