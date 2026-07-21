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«Вест Хэм Юнайтед» принял предложение «Аль-Хиляля» о покупке Саммервилла — Орнштейн

«Вест Хэм Юнайтед» принял предложение «Аль-Хиляля» о покупке Саммервилла — Орнштейн
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«Вест Хэм Юнайтед» согласился продать крайнего нападающего Крисенсио Саммервилла «Аль-Хилялю». Об этом сообщает журналист The Athletic Давид Орнштейн в социальной сети X.

По данным источника, саудовский клуб заплатит £ 55 млн (около € 64 млн), ещё £ 5 млн (около € 6 млн) предусмотрены в виде бонусов. Отмечается, что сделка ещё не завершена.

В минувшем сезоне Саммервилл принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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