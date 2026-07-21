«Даже не было протестов». Трамп высоко оценил уровень безопасности на ЧМ-2026 в США

Президент США Дональд Трамп высоко оценил уровень безопасности на матчах чемпионата мира – 2026, прошедших на территории США. Также игры мирового первенства принимали Мексика и Канада.

«У нас даже не было протестов… Отчасти это было связано с тем, что люди просто хотели объединиться. Вся страна на протяжении четырёх недель сплотилась. Это действительно удивительно», – сказал Трамп в эфире Fox News.

Матчи чемпионата мира – 2026 прошли в 11 городах США. Игры мирового первенства прошли в следующих американских городах: Нью-Йорк (пригород Ист-Ратерфорд), Филадельфия, Бостон, Атланта, Майами, Хьюстон, Даллас, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Канзас-Сити, Сиэтл.

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