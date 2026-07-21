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Инфантино обратился к сборной Аргентины после завершения ЧМ-2026

Инфантино обратился к сборной Аргентины после завершения ЧМ-2026
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Президент ФИФА Джанни Инфантино обратился к сборной Аргентины после завершения ЧМ-2026. В финале турнира Аргентина уступила Испании со счётом 0:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Какой исключительный турнир провела сборная Аргентины на чемпионате мира! Незабываемое возвращение и боевой дух, вдохновившие миллионы, подарили футбольным болельщикам по всему миру незабываемые моменты, которые никогда не сотрутся из памяти.

Возвращение в финал чемпионата мира после завоевания титула на турнире 2022 года — лучшее доказательство превосходства и неизменно высокого уровня аргентинского футбола. Спасибо вам за ваш вклад в то, чтобы этот турнир стал таким особенным, и за вашу невероятную самоотдачу до самых последних минут», — написал Инфантино на своей странице в социальной сети.

Сборная Испании второй раз в своей истории стала чемпионом мира. Южноамериканская команда является трёхкратным чемпионом мира.

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