Скалони: Месси общался с игроками Аргентины после финала. Мне особо нечего было сказать

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони ответил, провёл ли он беседу с футболистами команды после поражения в финале чемпионата мира – 2026 с Испанией – 0:1.
«Нет, говорил капитан [Лионель Месси]. Я пообщался с некоторыми из футболистов, но, честно говоря, сказать было особо нечего. Грустность была всепоглощающей», – приводит слова Скалони All About Argentina на странице в социальной сети X.
Сборная Аргентины пропустила единственный мяч на 106-й минуте. На 90+3-й минуте красную карточку получил полузащитник аргентинской национальной команды Энцо Фернандес.
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