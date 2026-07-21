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Скалони: Месси общался с игроками Аргентины после финала. Мне особо нечего было сказать

Скалони: Месси общался с игроками Аргентины после финала. Мне особо нечего было сказать
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони ответил, провёл ли он беседу с футболистами команды после поражения в финале чемпионата мира – 2026 с Испанией – 0:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Нет, говорил капитан [Лионель Месси]. Я пообщался с некоторыми из футболистов, но, честно говоря, сказать было особо нечего. Грустность была всепоглощающей», – приводит слова Скалони All About Argentina на странице в социальной сети X.

Сборная Аргентины пропустила единственный мяч на 106-й минуте. На 90+3-й минуте красную карточку получил полузащитник аргентинской национальной команды Энцо Фернандес.

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