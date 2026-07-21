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Алекс Фергюсон: Кевин Киган всегда демонстрировал любовь к футболу

Алекс Фергюсон: Кевин Киган всегда демонстрировал любовь к футболу
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Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон отреагировал на новость о смерти бывшего нападающего сборной Англии Кевина Кигана.

«Я испытывал к Кевину огромное уважение. У нас состоялось много поединков, когда он был тренером «Ньюкасла», но я должен сказать, что работа, которую он проделал в «Ньюкасле», была фантастической. Он вдохнул новую жизнь в этот клуб и привнёс те энтузиазм и фанатизм, на которые способны настоящие болельщики. Именно это он и сделал. А ещё он привёл в клуб трёх великолепных игроков – (Давида) Жинолу, (Фаустино) Асприлью, Филиппа Альберта – и добавил команде класса, и я должен сказать, что трудности, с которыми мы столкнулись в то время в «Юнайтед» в матчах с «Ньюкаслом», были огромными.

Кевин, без сомнения, всегда демонстрировал любовь к футболу, и это передавалось болельщикам и игрокам. Тот период в «Ньюкасле» был полон эмоций, волнения. Они также привлекли в клуб великолепных игроков, которые усилили его, и это, я думаю, дало «Ньюкаслу» лучшую команду за всю историю», — сказал Фергюсон в интервью для Track Radio.

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