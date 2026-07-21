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Аргентинский журналист поделился информацией, что Месси сказал команде перед финалом ЧМ

Аргентинский журналист поделился информацией, что Месси сказал команде перед финалом ЧМ
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Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси перед финалом чемпионата мира – 2026 с Испанией (1:0) сказал команде: «Успокойтесь. Давайте забудем обо всём и просто сосредоточимся на игре». Футболист произнёс это с целью снять с «альбиселесте» напряжение, возникшее из-за обвинений испанской стороны в лояльности судейства к аргентинцам и внешнего давления. Об этом сообщает журналист Клаудио Савойя на странице в социальной сети X.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

По информации источника, Месси «хотел заглушить этот шум, защитить своих товарищей по команде и вернуть их к единственному, что они могли контролировать: к мячу».

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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