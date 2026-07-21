Стало известно, когда Лука Модрич завершит карьеру в сборной Хорватии — LGdS

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич завершит карьеру в национальной команде после матча Лиги наций с Испанией, которая состоится на стадионе «Полюд» в Сплите 6 октября, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что Модрич уже сообщил главному тренеру хорватов Славену Биличу о своём решении.

Ранее сообщалось, что полузащитник согласовал новый контракт с «Миланом» и готов подписать с клубом краткосрочное соглашение.

За сборную Хорватии Модрич провёл 202 матча, в которых забил 29 мячей. В составе национальной команды футболист выигрывал серебряные медали чемпионата мира 2018 года и бронзу ЧМ-2022.