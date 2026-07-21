«Фенербахче» обыграл польский «Гурник» в матче квалификации Лиги чемпионов

Завершился первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/2027 между клубами «Фенербахче» (Турция) и «Гурник» (Польша). Игра проходила на стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле. Матч закончился со счётом 1:0.

На 37-й минуте гол забил нападающий «Фенербахче» Андерсон Талиска.

Ответная игра состоится 29 июля. Встреча пройдёт на стадионе имени Эрнеста Поля (Забже, Польша). Победитель пары выйдет в 3-й квалификационный раунд, первые матчи которого пройдут 4-5 августа, а ответные – 11 августа. Затем состоится квалификационный раунд плей-офф.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ».

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