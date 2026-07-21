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Фенербахче — Гурник, результат матча 21 июля 2026, счет 1:0, квалификация Лиги чемпионов 2026/2027

«Фенербахче» обыграл польский «Гурник» в матче квалификации Лиги чемпионов
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Завершился первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/2027 между клубами «Фенербахче» (Турция) и «Гурник» (Польша). Игра проходила на стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле. Матч закончился со счётом 1:0.

Лига чемпионов . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
21 июля 2026, вторник. 21:00 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 0
Гурник З
Забже, Польша
1:0 Талиска – 37'    

На 37-й минуте гол забил нападающий «Фенербахче» Андерсон Талиска.

Ответная игра состоится 29 июля. Встреча пройдёт на стадионе имени Эрнеста Поля (Забже, Польша). Победитель пары выйдет в 3-й квалификационный раунд, первые матчи которого пройдут 4-5 августа, а ответные – 11 августа. Затем состоится квалификационный раунд плей-офф.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ».

Календарь квалификации Лиги чемпионов сезона-2026/2027
Пары квалификации Лиги чемпионов сезона-2026/2027
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