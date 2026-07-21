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Чалов проходит восстановление под руководством главного врача ЦСКА Безуглова

Чалов проходит восстановление под руководством главного врача ЦСКА Безуглова
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Российский нападающий ПАОКа Фёдор Чалов в телеграм-канале поделился подробностями процесса восстановления после травмы. В начале июля форвард получил травму мениска во время товарищеского матча с бельгийским «Бевереном» (4:1). 28-летний игрок перенёс хирургическое вмешательство в Лондоне.

«Новость этой недели — я в Москве! Мы обсудили с руководством клуба и медицинским штабом ПАОКа, что пока я не могу присоединиться к командным тренировкам и восстанавливаюсь индивидуально, то могу проходить восстановление дистанционно, большое им за это спасибо! Конечно, здесь меня также будут вести спортивные врачи и физиотерапевты, будем отправлять отчёты о тренировках и лечении медицинскому штабу ПАОКа, и, как только буду готов, полечу обратно с новыми силами.

Своё восстановление в Москве доверил проверенному специалисту и профессионалу своего дела — Эдуарду Николаевичу Безуглову. Уже завтра приступаю к силовым тренировкам для поддержания общей физической формы. В общем, нахожусь дома, с семьёй, продолжаю восстанавливаться и вести «блог на коленке», — написал Чалов в телеграм-канале.

Фёдор Чалов является воспитанником ЦСКА, на взрослом уровне он выступал за эту команду с 2016 по 2024 год.

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