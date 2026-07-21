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«Марсель» интересуется Мемфисом Депаем — Footmercato

«Марсель» интересуется Мемфисом Депаем — Footmercato
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Марсельский «Олимпик» работает над трансфером нападающего «Коринтианса» и сборной Нидерландов Мемфиса Депая. Об этом сообщает Footmercato.

Спортивный директор провансальцев Грегори Лоренци вместе с помощниками уже провели переговоры с представителями футболиста. Отмечается, что французский клуб не устроили финансовые запросы игрока, вероятность продолжения диалога оценивается как крайне низкая.

Срок действия трудового соглашения Депая с бразильским клубом рассчитан до конца июля 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

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