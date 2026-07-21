Скалони: несправедливое судейство? Нет, Аргентина проиграла, поскольку Испания была лучше

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони считает, что уровень судейства не повлияло на результат его команды в финале чемпионата мира – 2026, где она уступила Испании со счётом 0:1. В качестве главного арбитра встречи выступил Славко Винчич.

«Было ли судейство несправедливым? Нет, нет. Мы проиграли, потому что они были лучше. Мы должны признать, что они играли лучше. Вероятно, мы подошли к финалу совершенно измотанными, такова реальность. Но иногда полезно признать, что соперник был лучше, поскольку это способно сделать нас сильнее», – приводит слова Скалони All About Argentina на странице в социальной сети X.

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