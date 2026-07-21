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Скалони: несправедливое судейство? Нет, Аргентина проиграла, поскольку Испания была лучше

Скалони: несправедливое судейство? Нет, Аргентина проиграла, поскольку Испания была лучше
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони считает, что уровень судейства не повлияло на результат его команды в финале чемпионата мира – 2026, где она уступила Испании со счётом 0:1. В качестве главного арбитра встречи выступил Славко Винчич.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Было ли судейство несправедливым? Нет, нет. Мы проиграли, потому что они были лучше. Мы должны признать, что они играли лучше. Вероятно, мы подошли к финалу совершенно измотанными, такова реальность. Но иногда полезно признать, что соперник был лучше, поскольку это способно сделать нас сильнее», – приводит слова Скалони All About Argentina на странице в социальной сети X.

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