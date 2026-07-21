Экс-игрок сборной Франции раскритиковал Дешама, упомянув Скалони и де ла Фуэнте

Бывший футболист сборной Франции Жоан Мику раскритиковал работу Дидье Дешама на посту главного тренера национальной команды, упомянув наставников Испании и Аргентины Луиса де ла Фуэнте и Лионеля Скалони.

«Мне постоянно говорят о Дидье-победителе.

К слову, у Скалони (8 лет во главе сборной Аргентины) и де ла Фуэнте (4 года во главе сборной Испании) более внушительные достижения, чем у Дешама, который просидел тренером сборной Франции в течение 14 лет», — написал Мику на своей странице в социальной сети.

На чемпионате мира 2026 года сборная Франции заняла четвёртое место, уступив в матче за бронзу англичанам (4:6).

Чемпионом мира стала сборная Испании, победившая в финале Аргентину (1:0).