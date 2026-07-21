Экс-игрок сборной Франции раскритиковал Дешама, упомянув Скалони и де ла Фуэнте
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Бывший футболист сборной Франции Жоан Мику раскритиковал работу Дидье Дешама на посту главного тренера национальной команды, упомянув наставников Испании и Аргентины Луиса де ла Фуэнте и Лионеля Скалони.
«Мне постоянно говорят о Дидье-победителе.
К слову, у Скалони (8 лет во главе сборной Аргентины) и де ла Фуэнте (4 года во главе сборной Испании) более внушительные достижения, чем у Дешама, который просидел тренером сборной Франции в течение 14 лет», — написал Мику на своей странице в социальной сети.
На чемпионате мира 2026 года сборная Франции заняла четвёртое место, уступив в матче за бронзу англичанам (4:6).
ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Окончен
4 : 6
Англия
0:1 Райс – 3' 0:2 Конса – 18' 0:3 Сака – 37' 0:4 Сака – 45+1' 1:4 Мбаппе – 48' 2:4 Баркола – 54' 3:4 Мбаппе – 66' 3:5 Сака – 87' 4:5 Дембеле – 90+6' 4:6 Беллингем – 90+8'
Чемпионом мира стала сборная Испании, победившая в финале Аргентину (1:0).
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