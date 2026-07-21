15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гави ответил, как стоит поступить с игроками Аргентины, устроившими драку после финала ЧМ

Гави ответил, как стоит поступить с игроками Аргентины, устроившими драку после финала ЧМ
Комментарии

Полузащитник сборной Испании Гави поделился мнением, как стоит поступить с игроками сборной Аргентины, устроившими драку после финала чемпионата мира — 2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

В центре конфликта оказался Леандро Паредес. По разным данным, аргентинец ударил ногой и схватил за горло защитника сборной Испании Эрика Гарсию, а затем толкнул на газон Гави. Сообщалось, что участниками стычки также стали Науэль Молина, Николас Отаменди и Тьяго Альмада.

«Я не думаю, что их следует дисквалифицировать. Понимаю, что это создаёт плохой имидж для детей, но в футболе бывает и более жестокая сторона. Всё это про футбол, и подобное случается всегда», — приводит слова Гави Mundo Deportivo.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Молина, участвовавший в драке после финала ЧМ, опубликовал пост по завершении турнира
Паредес получил красную карточку за драку с игроками сборной Испании после финала ЧМ-2026

Инфантино вручил сборной Испании драгоценные перстни:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android