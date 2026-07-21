Гави ответил, как стоит поступить с игроками Аргентины, устроившими драку после финала ЧМ

Полузащитник сборной Испании Гави поделился мнением, как стоит поступить с игроками сборной Аргентины, устроившими драку после финала чемпионата мира — 2026.

В центре конфликта оказался Леандро Паредес. По разным данным, аргентинец ударил ногой и схватил за горло защитника сборной Испании Эрика Гарсию, а затем толкнул на газон Гави. Сообщалось, что участниками стычки также стали Науэль Молина, Николас Отаменди и Тьяго Альмада.

«Я не думаю, что их следует дисквалифицировать. Понимаю, что это создаёт плохой имидж для детей, но в футболе бывает и более жестокая сторона. Всё это про футбол, и подобное случается всегда», — приводит слова Гави Mundo Deportivo.

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