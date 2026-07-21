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Радимов назвал главного конкурента «Зенита» в борьбе за чемпионство в РПЛ сезона-2026/2027

Радимов назвал главного конкурента «Зенита» в борьбе за чемпионство в РПЛ сезона-2026/2027
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Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов назвал московский «Спартак» главным конкурентом клуба из Санкт‑Петербурга в борьбе за чемпионство в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге сезона-2026/2027.

«Конкурент за чемпионство? Точно «Спартак». Если они ещё купят нападающего, который с гарантией будет забивать, то «Спартак» будет конкурировать. «Зенит» и «Спартак» — две достойные команды, которые будут бороться за первое место.

Потери «Краснодара» могут сказаться. У ЦСКА и «Динамо» новые тренеры, и проблемы прошлого года так быстро не исправить», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

В первом туре чемпионата России команда Сергея Семака сыграет на выезде с тольяттинским «Акроном» (25 июля), а подопечные Хуана Карлоса Карседо в этот же день в домашнем матче встретятся с «Родиной».

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